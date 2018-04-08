トランプ大統領、「不公平な貿易」をやめるよう中国に求める

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トランプ氏はツイッターで「米国には中国との貿易黒字が40年間なかった。彼らは不公平な貿易を終わらせ、障壁を取り除き、相互関税のみを徴収するべきだ。米国は年間５０００億ドルを失っており、数十年間で非常な額を失った。これを続けることはできない！」と伝えた。
The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.
先にトランプ氏は、中国に対し年間最大１５００億ドルの関税を導入すると脅し、これを受け中国は報復措置で脅した。貿易戦争への恐れは、米国株式市場に悪影響を及ぼしました。
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