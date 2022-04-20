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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220420/10674132.html
英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請
英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請
英国のボリス・ジョンソン首相は、ロシア当局に対し、マリウポルの英国人捕虜に慈悲を示すよう求めたが、交換の可能性については語らなかった。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T21:22+0900
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ジョンソン首相は20日、英国の下院議員を前に「私たちは捕虜たちに慈悲をもって対応するよう要請している」と述べた。また同首相は、ピナーとエスリンは傭兵ではなく、ウクライナ軍の兵士であると強調した。
https://jp.sputniknews.com/20220420/10664548.html
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英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請

2022年4月20日, 21:22 (更新: 2022年4月20日, 21:32)
© AP Photo / Matt Dunham英国のボリス・ジョンソン首相
英国のボリス・ジョンソン首相 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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英国のボリス・ジョンソン首相は、ロシア当局に対し、マリウポルの英国人捕虜に慈悲を示すよう求めたが、交換の可能性については語らなかった。
ジョンソン首相は20日、英国の下院議員を前に「私たちは捕虜たちに慈悲をもって対応するよう要請している」と述べた。
また同首相は、ピナーとエスリンは傭兵ではなく、ウクライナ軍の兵士であると強調した。
英国人傭兵のエイデン・エスリン - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
投降した英国人　ウクライナ政府が兵士を見放したと非難
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