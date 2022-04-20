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英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請
英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請
英国のボリス・ジョンソン首相は、ロシア当局に対し、マリウポルの英国人捕虜に慈悲を示すよう求めたが、交換の可能性については語らなかった。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T21:22+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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ジョンソン首相は20日、英国の下院議員を前に「私たちは捕虜たちに慈悲をもって対応するよう要請している」と述べた。また同首相は、ピナーとエスリンは傭兵ではなく、ウクライナ軍の兵士であると強調した。
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英国のジョンソン首相、ロシア当局に英国人捕虜を「慈悲をもって対応」するよう要請
2022年4月20日, 21:22 (更新: 2022年4月20日, 21:32)
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英国のボリス・ジョンソン首相は、ロシア当局に対し、マリウポルの英国人捕虜に慈悲を示すよう求めたが、交換の可能性については語らなかった。
ジョンソン首相は20日、英国の下院議員を前に「私たちは捕虜たちに慈悲をもって対応するよう要請している」と述べた。
また同首相は、ピナーとエスリンは傭兵ではなく、ウクライナ軍の兵士であると強調した。