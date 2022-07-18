日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220718/nato-12048981.html
「朝鮮戦争のように」　元NATO最高司令官、特殊軍事作戦がどのような形で終結するか予測
「朝鮮戦争のように」　元NATO最高司令官、特殊軍事作戦がどのような形で終結するか予測
NATO（北大西洋条約機構）欧州連合軍最高司令官を務めたジェイムズ・スタヴリディス氏は、ウクライナにおける特殊軍事作戦はさらに4〜6カ月続く可能性があり、朝鮮戦争と同様に「凍った対立」で終わる可能性があると指摘した。サイト「ビジネス・インサイダー」が報じた。 2022年7月18日, Sputnik 日本
2022-07-18T19:03+0900
2022-07-18T19:03+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
nato
米国
軍事
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/11/11277824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec0e3ebb197fd92ca212102d776b1d71.jpg
同氏によると、双方共に紛争は「明らかに行き詰った」という。朝鮮戦争は1950年6月末から1953年7月末までの3年以上続いた。公式には、両当事者は平和条約に署名しておらず、北緯53度線に沿って朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と韓国に分割された。片方を旧ソ連と中国が、もう片方を米国と英国、フランスなど西側諸国が支援した。関連記事
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/11/11277824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_262ecb13a449865bdcaec296626252d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, 米国, 軍事, ロシア

「朝鮮戦争のように」　元NATO最高司令官、特殊軍事作戦がどのような形で終結するか予測

2022年7月18日, 19:03
© Sputnik / Alexey Maishevドンバス軍
ドンバス軍 - Sputnik 日本, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Alexey Maishev
NATO（北大西洋条約機構）欧州連合軍最高司令官を務めたジェイムズ・スタヴリディス氏は、ウクライナにおける特殊軍事作戦はさらに4〜6カ月続く可能性があり、朝鮮戦争と同様に「凍った対立」で終わる可能性があると指摘した。サイト「ビジネス・インサイダー」が報じた。
同氏によると、双方共に紛争は「明らかに行き詰った」という。
「これ（ウクライナにおける状況の進展）は、朝鮮戦争の終結に似た状況、すなわち、停戦と両国間の非武装地帯、怨嗟の継続という状況になっているように見える」
朝鮮戦争は1950年6月末から1953年7月末までの3年以上続いた。公式には、両当事者は平和条約に署名しておらず、北緯53度線に沿って朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と韓国に分割された。片方を旧ソ連と中国が、もう片方を米国と英国、フランスなど西側諸国が支援した。
関連記事
NATOはロシアを「直接的な脅威」と認定するも、米国務省はこれを否定
米主導のNATO加盟国とパートナー国の軍事演習が欧州で始まる
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала