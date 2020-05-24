新型コロナ安全策を守り　スペインの観光シーズンいよいよスタート

「この夏は観光シーズンとなる。国内観光を再開し、7月からは国際観光もスタートする。安全対策はすべて行う。」
同首相はまた、スペイン観光は今後、環境の持続性、健康に安全という2つの特徴を持つことになると語った。
Este verano habrá temporada turística. Reactivamos el turismo nacional y desde julio también el internacional, siempre garantizando todas las condiciones de seguridad.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2020
El sector contará este año con dos nuevos sellos: de seguridad sanitaria y de sostenibilidad medioambiental. pic.twitter.com/EtZ3qfKsrY
これより前、欧州委員会はEU諸国に対し、安全策を守ったうえで観光シーズン前に国境を開くよう呼びかけた。
スペインは長期にわたり感染被害がもっとも大きい国の一つであったが、4月中旬には感染者数および死者数が減少傾向を見せていた。
5月2日以降、スペイン政府はコロナ関連の制限措置の緩和を始めた。
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