バットマンがオールヌードで　新コミックスは大人向け【写真】

スプートニク日本
インターネットニュースポータル「ＴＭＺ」の報道によれば、バットマンがオールヌードで出現するのは４回。
ある話ではバットマンはバットモービルに乗車中に事故に遭い、車から降りる際にコスチュームを脱ぎ捨てている。
Фанаты заметили в вышедшем вчера комиксе Batman: Damned из экспериментальной серии DC Black Label… пенис Бэтмена.— Игры и кино (@playdtf) 20 сентября 2018 г.
Само собой, тема стала предметом нешуточного ажиотажа в соцсетях. Пенис супергероя уже прозвали Lil' Waynehttps://t.co/Ci6wHQrtlD pic.twitter.com/BSJkRC2MLl
DCコミックスによれば『呪われたバットマン』はブラックレーベル・シリーズの１巻で子ども向けではない。
これより前スプートニクは初のプラスサイズのスーパーヒロインのコミックスの刊行にむけた作業開始を報じている。
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