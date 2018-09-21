バットマンがオールヌードで　新コミックスは大人向け【写真】

Фанаты заметили в вышедшем вчера комиксе Batman: Damned из экспериментальной серии DC Black Label… пенис Бэтмена.



Само собой, тема стала предметом нешуточного ажиотажа в соцсетях. Пенис супергероя уже прозвали Lil' Waynehttps://t.co/Ci6wHQrtlD pic.twitter.com/BSJkRC2MLl