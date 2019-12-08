GPファイナル　ジュニア男子1位は日本の佐藤駿　２，３位はロシア【動画】

2位はロシアのアンドレイ・モザレフ（241.48点）、3位もロシアでダニール・サムソノフ（230.19点）。日本の 鑰山優真は227.09点で4位に入った。
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#佐藤駿 Shun Sato 4T #GPFTorino2019 pic.twitter.com/lhqv5yYbzG— Virginia ~all Kihira 紀平梨花 (@quadLz) 7 декабря 2019 г.
GPシリーズ2019
GPシリーズは、6大会で構成されている。今シーズンはラスベガスの他、ケロウナ（カナダ、10月25日〜27日）、グルノーブル（フランス、11月1日〜3日）、重慶（中国、11月8〜10日）、モスクワ（ロシア、11月15〜17日）、札幌（日本、11月23日~25日）で開催され、男女シングル、ペア、アイスダンスの成績上位6名（組）が、トリノ（イタリア、12月5日~8日）で開催されるGPファイナルに出場する。
優勝賞金は1万8000ドル。なお2人組で行うペアとアイスダンスは1組で同額。2位は1万3000ドル、3位は9000ドル、4位は3000ドル、5位は2000ドル。GPファイナルの賞金は大幅に高くなり、1位は2万5000ドル、2位は1万8000ドル、3位は1万2000ドル、4位は6000ドル、5位は4000ドル、6位は3000ドル。
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