ザギトワ　資生堂の新CM動画で息をのむ美のスケーティング【動画・写真】

日本の資生堂は7月1日、グローバルプレステージブランド「SHISEIDO」のグローバルキャンペーン「With One Another. Without Limits. Our Future Is Beautiful. 超えていこう。明日はもっと美しい。」の広告フォト+動画を発表した。キャンペーンアンバサダーにはフィギュア五輪金メダリストのロシアのアリーナ・ザギトワ選手、日本人女優の前田 美波里さん、ロシアの両足が義足の米モデル、ローレン・ワッサーさん(32)、中国人俳優の黄轩(ホアン・シュワン)さんの4人が起用された。