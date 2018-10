露国防省、シリアで化学兵器を使った新たな挑発行為が準備されていると警告

スプートニク日本

報道官は「ロシアの当事者和解調停センターは、10月27日に『トルキスタン・イスラム党』のテロリストらが挑発行為を行うためにマアッラト・アン=ヌウマーン(イドリブ県)からそれぞれ10リットルの塩素が入った容器20個を移動したという情報を入手している。それらは集落カフル・ネベルとエル=フアシで荷下ろしされた」と伝えた。