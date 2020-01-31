太陽表面が動く様子がはっきりと　太陽望遠鏡で粒上斑の観測成功　☀️😎

米国立科学財団のダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡（DKIST）が、史上初めて太陽表面の詳細な画像の撮影に成功した。太陽表面の対流模様である粒上斑はDKISTで明瞭に観測できる。粒上斑は太陽核から表面に現れたもので、その直径は約1000キロと小さいため、地球からは望遠鏡を使わなければ観測できない。国立太陽観測所は、動く粒上斑の様子を捉えた動画を公開した。