太陽表面が動く様子がはっきりと　太陽望遠鏡で粒上斑の観測成功　☀️😎

動画では太陽の表面が「沸騰する」様子を見ることができる。
The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC
この望遠鏡はハワイのハレアカラ休火山の頂上に設置され、遮るものがない状態で太陽の観測を行っている。さらに、この望遠鏡を使って太陽表面の地図を制作する予定だという。イノウエ太陽望遠鏡は2020年の現時点では世界最大の太陽望遠鏡。米国の研究所などを中心に20の科学研究機関がこれを使って共同研究を行っている。
米国立科学財団は今回得られたデータについて、研究者らが太陽の活動を理解し、予測するのに役立つとの見解を表している。
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