ナゴルノ・カラバフの戦い　アゼルバイジャン軍が死闘の末に領土を拡大【動画】

Another illustration of targeting civilian population since the very start of the military operations

Martuni, Artsakh Republic (Nagorno-Karabakh)

С самого начала боевых действий до сих пор продолжаются нападения на мирное население

Мартуни, Республика Арцах (Нагорный Карабах) pic.twitter.com/QCROiGJUBh