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北朝鮮、飛しょう体発射　今年7回目
https://jp.sputniknews.com/20220130/10059189.html
北朝鮮、飛しょう体発射　今年7回目
北朝鮮、飛しょう体発射　今年7回目
北朝鮮は30日、日本海に向けて飛しょう体を発射した。聯合ニュースが韓国軍の合同参謀本部の発表をもとに、報じた。 2022年1月30日, Sputnik 日本
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日本の防衛省は同日午前8時、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。北朝鮮による発射は、1月5日、11日、14日、17日、25日と27日に続き、今年に入ってから7回目。北朝鮮は、25日に長距離巡航ミサイル、27日に地対地戦術誘導ミサイルの発射実験を実施したと発表した。関連ニュース
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北朝鮮、飛しょう体発射　今年7回目

2022年1月30日, 08:10 (更新: 2022年1月30日, 08:20)
© REUTERS / KCNA北朝鮮の発射
北朝鮮の発射 - Sputnik 日本, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / KCNA
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北朝鮮は30日、日本海に向けて飛しょう体を発射した。聯合ニュースが韓国軍の合同参謀本部の発表をもとに、報じた。
日本の防衛省は同日午前8時、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。
北朝鮮による発射は、1月5日11日14日17日25日27日に続き、今年に入ってから7回目。北朝鮮は、25日に長距離巡航ミサイル、27日に地対地戦術誘導ミサイルの発射実験を実施したと発表した。
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