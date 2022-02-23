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ロシアが承認 「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の概要

ロシアが承認 「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の概要

ロシアのプーチン大統領はモスクワ時間21日夜（日本時間22日未明）、ウクライナ東部のドネツク人民共和国（DPR）およびルガンスク人民共和国（LPR）を「独立国家」として承認した。国連加盟国で国家承認するのはロシアが初となる。 2022年2月23日, Sputnik 日本

2022-02-23T15:00+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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両人民共和国はそれぞれ2014年、当時のヌコーヴィチ政権崩壊後の4月に独立を宣言。それ以来、ウクライナ軍との戦闘が続けられてきた。2020年には、東部ドンバス地方で停戦順守のための追加措置が発効した。しかし、これも紛争の緩和にはつながらなかった。今月に入り、同地方では爆発や砲撃が増加。緊張が高まる中、両人民共和国の指導者らは21日、これ以上の犠牲者を出さないため、プーチン大統領に共和国の独立の承認を要請した。同日、プーチン大統領は即刻承認し、また、国防軍に対し両国に平和維持軍を派遣するよう命じた。関連記事ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか

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