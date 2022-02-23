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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220223/10231374.html
ロシアが承認　「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の概要
ロシアが承認　「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の概要
ロシアのプーチン大統領はモスクワ時間21日夜（日本時間22日未明）、ウクライナ東部のドネツク人民共和国（DPR）およびルガンスク人民共和国（LPR）を「独立国家」として承認した。国連加盟国で国家承認するのはロシアが初となる。 2022年2月23日, Sputnik 日本
2022-02-23T15:00+0900
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両人民共和国はそれぞれ2014年、当時のヌコーヴィチ政権崩壊後の4月に独立を宣言。それ以来、ウクライナ軍との戦闘が続けられてきた。2020年には、東部ドンバス地方で停戦順守のための追加措置が発効した。しかし、これも紛争の緩和にはつながらなかった。今月に入り、同地方では爆発や砲撃が増加。緊張が高まる中、両人民共和国の指導者らは21日、これ以上の犠牲者を出さないため、プーチン大統領に共和国の独立の承認を要請した。同日、プーチン大統領は即刻承認し、また、国防軍に対し両国に平和維持軍を派遣するよう命じた。関連記事ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
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ロシアが承認　「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の概要

2022年2月23日, 15:00
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ロシアのプーチン大統領はモスクワ時間21日夜（日本時間22日未明）、ウクライナ東部のドネツク人民共和国（DPR）およびルガンスク人民共和国（LPR）を「独立国家」として承認した。国連加盟国で国家承認するのはロシアが初となる。
両人民共和国はそれぞれ2014年、当時のヌコーヴィチ政権崩壊後の4月に独立を宣言。それ以来、ウクライナ軍との戦闘が続けられてきた。
2020年には、東部ドンバス地方で停戦順守のための追加措置が発効した。しかし、これも紛争の緩和にはつながらなかった。
今月に入り、同地方では爆発や砲撃が増加。緊張が高まる中、両人民共和国の指導者らは21日、これ以上の犠牲者を出さないため、プーチン大統領に共和国の独立の承認を要請した。同日、プーチン大統領は即刻承認し、また、国防軍に対し両国に平和維持軍を派遣するよう命じた
ドネツク人民共和国・ルガンスク人民共和国の概要 - Sputnik 日本
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