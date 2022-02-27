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北朝鮮が飛しょう体を発射 日本海に落下
北朝鮮が飛しょう体を発射 日本海に落下
北朝鮮は27日午前7時59分ごろ、日本海に向けて飛しょう体を発射した。日本の防衛省が発表した。 2022年2月27日, Sputnik 日本
2022-02-27T08:41+0900
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防衛省によると、飛しょう体がすでに落下したとみられる。韓国軍の合同参謀本部に依れば、北朝鮮が東の方向に向けて飛しょう体を発射した。北朝鮮による発射は、1月5日、11日、14日、17日、25日、27日と30日に続き、今年に入ってから8回目。北朝鮮は、25日に長距離巡航ミサイル、27日に地対地戦術誘導ミサイルの発射実験を実施したと発表した。
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北朝鮮が飛しょう体を発射 日本海に落下
2022年2月27日, 08:41 (更新: 2022年2月27日, 08:45) フォローする
北朝鮮は27日午前7時59分ごろ、日本海に向けて飛しょう体を発射した。日本の防衛省が発表した。
防衛省によると、飛しょう体がすでに落下したとみられる。
韓国軍の合同参謀本部に依れば、北朝鮮が東の方向に向けて飛しょう体を発射した。
北朝鮮による発射は、1月5日
、11日
、14日
、17日
、25日
、27日
と30日
に続き、今年に入ってから8回目。北朝鮮は、25日に長距離巡航ミサイル、27日に地対地戦術誘導ミサイルの発射実験を実施したと発表
した。