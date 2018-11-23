ロシア軍が２０１８年の世界の最強軍にランキング　日本と中国は何位？

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軍事力について専門家は、各国の軍備や部隊数、産業の発展水準、天然資源など５０以上の項目について調査した。
トップ３は次のとおり。
１）米国
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
アメリカ軍
軍人数約２００万人。
米軍には、戦車約６千台、戦闘機約２千機を含め軍用機１万３千機超、また、海軍に艦船４１５隻。軍事予算は６４７０億ドル。
２）ロシア
© AFP 2018 / Sergey Venyavsky
ロシア連邦軍
軍人数３５０万人。軍用機約４千機、戦車２万台超、艦船３５２隻。軍事予算は４７０億ドル。
３）中国
© AFP 2018 / Indranil Mukherjee
中国人民解放軍
軍人数２５０万人、軍用機３千機超。人民解放軍の戦車７５００台超、海軍艦船７１４隻。軍事予算１５１０億ドル。
日本は第８位で自衛隊の軍人数３１万人。航空自衛隊に戦闘機２９０機を含め航空機１５０８機、戦車６７９台。防衛予算は４４０億ドル。
© AFP 2018 / Martin Bureau
自衛隊
韓国と英国、フランス、インドは日本を上回った。
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