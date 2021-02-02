茨城　鳥インフルで約84万羽殺処分へ

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茨城県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザH5が検出される事例が確認された。2日、日本のメディアが伝えた。
茨城県によると、ウイルスH5は城里町の養鶏場で発見された。養鶏場で84万羽の鶏が処分される。
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Sputnik / Alexey Malgavko
去年も香川県三豊市
の養鶏場などで新たに鳥インフルエンザウイルスが検出された。香川県はニワトリ37万羽余りの処分を進めている。同県の養鶏場での鳥インフルの確認は今シーズン10例目となった。福岡県
で9万羽が殺処分されたが、それでもおよそ100万羽が処分された香川県
に比べれば規模は小さい。
欧州の複数の国や韓国、中国でも、鳥インフルエンザH5N8ウイルスが検出されている。
鳥インフルエンザのウイルスはどれほど恐ろしいのか？ 世界保健機関（WHO）はどんなアドバイスをしているのか？スプートニクが検証した。
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